Ushtria izraelite izolon plotësisht qytezën Sinjil në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Ushtria izraelite bllokoi të mërkurën qytezën Sinjil në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor të pushtuar, pasi mbylli rrugën e fundit të mbetur që e lidh atë me fshatrat e përreth, sipas zyrtarëve lokalë, transmeton Anadolu.
Kryebashkiaku i Sinjil, Moataz Tawafsha tha se forcat izraelite bllokuan me grumbuj dheu rrugën e fundit hyrëse në qytezë, duke e quajtur atë një veprim "të paprecedentë".
Ai tha se mbylljet tani shtrihen përtej hyrjeve kryesore në rrugët dytësore dhe bujqësore, duke e lënë Sinjilin plotësisht të izoluar.
Sipas Tawafsha, forcat izraelite kanë mbyllur gjashtë hyrje kryesore dhe 16 rrugë dytësore dhe bujqësore duke përdorur porta hekuri, grumbuj dheu dhe barriera shkëmbore si pjesë e një rrethimi të intensifikuar mbi qytezën.
“Në Sinjil, okupimi jo vetëm që ka mbyllur rrugët, por po përpiqet të mbyllë aksesin në mjetet e jetesës, jetën, kujdesin shëndetësor dhe arsimin,” tha ai.
Ai akuzoi autoritetet izraelite për vendosjen e "çdo formë të dënimit kolektiv" në qytet dhe tha se ata po kërkojnë të izolojnë dhe mbytin banorët e tij.
"Ajo që po ndodh nuk është thjesht mbyllja e rrugëve, por mbytja e plotë e qytetit dhe një përshkallëzim i paprecedentë që po rrit vuajtjet e banorëve," shtoi Tawafsha.
Ai u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare humanitare dhe të të drejtave të njeriut që të ndërhyjnë urgjentisht për të ndalur politikën e ndëshkimit kolektiv të Izraelit në qytezën, që ndodhet në veri të Ramallah.
Vitet e fundit, autoritetet izraelite kanë ngritur një gardh me tela përgjatë anës lindore të Sinjil, ngjitur me Rrugën 60 dhe kanë instaluar porta në hyrjet e saj kryesore, duke e shkëputur qytetin nga zona të mëdha të tokës bujqësore.
Më herët të mërkurën, Komisioni Palestinez i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit tha se Izraeli ka konfiskuar rreth 115 akra tokë që i përkisnin Sinjilit dhe e ka shpallur atë "tokë shtetërore" si pjesë e planeve për të zgjeruar qendrën e vendbanimeve të paligjshme Karmei Tzur të ndërtuar në tokën e qytezës.
Që nga 8 tetori 2023, operacionet ushtarake izraelite në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000 personave, sipas shifrave palestineze.