“Teherani duhet të jetë gjithmonë i përgatitur për luftë, por mban të hapur derën për bisedime me SHBA-në"

Serdar Dincel
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe kryenegociatori i vendit, Mohammad Bagher Qalibaf, ka deklaruar se Teherani “duhet të jetë gjithmonë i përgatitur” për luftë, duke theksuar njëkohësisht nevojën për të “përdorur mjetet e diplomacisë” për të mbrojtur interesat kombëtare, transmeton Anadolu.
“Ne kurrë nuk kemi kërkuar luftë dhe nuk e kërkojmë as tani, por duhet të jemi gjithmonë të përgatitur për betejë dhe të gatshëm të mbrojmë sigurinë dhe interesat tona kombëtare deri në frymën e fundit”, tha Qalibaf në një deklaratë të publikuar në kanalin e tij në Telegram.
“Në të njëjtën kohë, ne duhet të përdorim gjithashtu diplomacinë dhe negociatat për të avancuar dhe mbrojtur interesat tona kombëtare”, shtoi ai.
SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ditët e fundit, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i japë fund luftës së shkaktuar nga sulmet amerikano-izraelite ndaj Teheranit në muajin shkurt.
Të martën, presidenti amerikan, Donald Trump, tha se sulmet ndaj Iranit do të vazhdojnë dhe do të intensifikohen në ditët në vijim, duke paralajmëruar se Washingtoni do të fillojë javën e ardhshme të godasë termocentralet dhe urat e vendit, nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave.
Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei, deklaroi se Teherani “aktualisht nuk ka plane për negociata”.
Irani është aktualisht “i përqendruar te mbrojtja”, tha Baqaei në deklaratat e tij, të cituara nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Ministria iraniane e Shëndetësisë njoftoi herët të mërkurën se të paktën 35 persona janë vrarë dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga sulmet e fundit amerikane në jug të vendit.