“SHBA-ja do të kërkojë marrëveshje me Iranin mbi programin bërthamor, pavarësisht nga pozicioni i Izraelit”

Michael Gabriel Hernandez
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
SHBA-ja do të vazhdojë të kërkojë një marrëveshje me Iranin për programin e tij bërthamor, pavarësisht nga pozicioni i Izraelit, tha të hënën nënpresidenti amerikan, JD Vance, transmeton Anadolu.
“Falë asaj që ka ndodhur gjatë muajve të fundit, por në të vërtetë gjatë një viti e gjysmë të fundit, ne kemi krijuar hapësirën e nevojshme ku presidenti beson, dhe unë mendoj se ai ka të drejtë, se ne mund të arrijmë zgjidhjen afatgjatë të marrëveshjes mbi programin bërthamor të Iranit”, tha Vance gjatë një interviste me Fox News.
"Tani, Izraelit mund t'i pëlqejë kjo, mund të mos e pëlqejë, por në thelb, ne mendojmë se kjo është në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që ne do të vazhdojmë ta ndjekim, sepse kjo është ajo që u zgjodh nga presidenti i Shteteve të Bashkuara për t'u bërë. Kjo është ajo që duhet të bëjmë për t'i shërbyer siç duhet popullit amerikan", shtoi ai.
Komentet janë shenja e fundit e një tendosjeje të mundshme në lidhjet midis SHBA-së dhe Izraelit pasi Presidenti amerikan, Donald Trump, i bëri thirrje Izraelit të mos hakmerret ndaj sulmeve raketore iraniane të dielën, një kërkesë që u shpërfill.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez, Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, duke bërë që Irani të lëshonte raketa drejt Izraelit verior në shenjë hakmarrjeje.
Izraeli më pas kreu disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit, ndërsa Teherani u përgjigj me lëshime shtesë raketash.
Ushtria e Iranit tha herët të hënën se po i ndalonte sulmet ndaj Izraelit, ndërsa paralajmëroi për një përgjigje "dërrmuese" nëse sulmet izraelite në Liban vazhdojnë. Mediat izraelite, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar, raportuan se Izraeli kishte rënë dakord të ndalonte sulmet ajrore ndaj Iranit, por do të vazhdonte operacionet ushtarake në Libanin jugor.
Rajoni ka qenë në rrezik që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asetet e SHBA-së.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve pasuese rajonale, edhe pse Trump e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar.
Një marrëveshje për t'i dhënë fund plotësisht luftës SHBA-Izrael ndaj Iranit ka rezultuar e vështirë për t‘u arritur, pasi Irani këmbëngul që çdo negociatë për të adresuar programin e tij bërthamor të bëhet pas përfundimit të plotë të luftës.