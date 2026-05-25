Ministri i Jashtëm iranian do mungojë në takimin e KS-OKB-së për shkak të vizës amerikane

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, do të mungojë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të martën për shkak të çështjeve që lidhen me vizën amerikane, tha të hënën Esmail Baqaei, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
"Ne hasëm një problem që lidhet me vizën amerikane", u tha Baqaei gazetarëve në komentet e transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Ministri i Jashtëm kinez, Wang Yi, do të jetë mikpritës i takimit të së martës mes tensioneve të vazhdueshme midis SHBA-së dhe Iranit.
Takimi, me temë "Mbrojtja e Qëllimeve dhe Parimeve të Kartës së OKB-së dhe Forcimi i Sistemit Ndërkombëtar të Përqendruar në OKB", vjen ndërsa konflikti midis SHBA-së dhe Iranit vazhdon me një armëpushim të brishtë, të siguruar nga Pakistani më 8 prill, duke pezulluar luftimet që filluan më 28 shkurt kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme ushtarake kundër Teheranit.