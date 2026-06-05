Izraeli, 59 vjet pas luftës së vitit 1967, vazhdon fushatat ushtarake në Gaza, Bregun Perëndimor dhe Liban

Şahin Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Palestinezët shënuan sot 59-vjetorin e luftës arabo-izraelite të vitit 1967, e njohur në arabisht si "Naksa" (pengesa), në mes të ofensivave të vazhdueshme ushtarake izraelite në Gaza, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Liban, raporton Anadolu.
Lufta në qershor të vitit 1967 përfundoi me Izraelin që pushtoi pjesën e mbetur të Palestinës historike, duke përfshirë Bregun Perëndimor, Kudsin Lindor dhe Rripin e Gazës si dhe Gadishullin e Sinait në Egjipt dhe Lartësitë e Golanit në Siri.
Përvjetori i këtij viti vjen pasi palestinezët përballen me atë që zyrtarët e përshkruajnë si një nga periudhat më të rënda që nga lufta, me Izraelin që vazhdon ofensivën ushtarake në Rripin e Gazës dhe zgjeron aktivitetin ushtarak dhe të paligjshëm të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë dhjetëra mijëra palestinezë dhe ka shkaktuar shkatërrim të gjerë në të gjithë enklavën, sipas autoriteteve palestineze. Në Bregun Perëndimor të pushtuar, 1.168 palestinezë janë vrarë, 12.666 janë plagosur, rreth 23 mijë janë arrestuar dhe 33 mijë janë zhvendosur që nga tetori 2023, sipas zyrës së mediave të qeverisë palestineze.
Izraeli gjithashtu ka kryer një fushatë ushtarake në shkallë të gjerë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë 3.516 njerëz dhe duke plagosur 10.674 të tjerë, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Lufta filloi më 5 qershor 1967, kur Izraeli nisi sulme ajrore të befasishme kundër Egjiptit përpara se luftimet të zgjeroheshin në frontet e tjera arabe. Konflikti përfundoi gjashtë ditë më vonë kur Izraeli mori kontrollin e Bregut Perëndimor, Rripit të Gazës, Gadishullit të Sinait dhe Lartësisë e Golanit.
Edhe pse më vonë Izraeli u tërhoq nga Sinai sipas traktatit të paqes Egjipt-Izrael të vitit 1979, ai vazhdon të pushtojë Bregun Perëndimor dhe Lartësitë e Golanit ndërsa Kudsi Lindor u aneksua në një lëvizje që nuk njihet ndërkombëtarisht.
Lufta zhvendosi rreth 300 mijë palestinezë nga Bregu Perëndimor dhe Rripi i Gazës dhe shënoi fillimin e një projekti në shkallë të gjerë të vendbanimeve të paligjshme izraelite në territoret e pushtuara.
Sipas Byrosë Qendrore Palestineze të Statistikave, deri në fund të vitit 2025 në Bregun Perëndimor kishte 645 vendbanime dhe baza ushtarake izraelite, përfshirë 151 vendbanime dhe 350 poste. Popullsia e pushtuesve arriti në 778.567 në fund të vitit 2024.
Anëtari i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin e Palestinës, Wasel Abu Yousef tha për Anadolu se përvjetori i këtij viti vjen në mes të asaj që ai e përshkroi si një ofensivë gjithëpërfshirëse izraelite kundër palestinezëve.
"Lufta e qershorit 1967 përfaqësoi një fazë tjetër në zhvendosjen e palestinezëve dhe konfiskimin e tokës së tyre pas Nakbës së vitit 1948", tha Abu Yousef. Ai argumentoi se politikat izraelite që nga viti 1967 janë përqendruar në zgjerimin e paligjshëm të vendbanimeve, konfiskimin e tokës dhe imponimin e realiteteve të reja në terren ndërsa nuk kanë arritur të thyejnë vendosmërinë palestineze për të ndjekur të drejtat kombëtare.
Abu Yousef tha se palestinezët tani përballen me rreziqe të paprecedentë për shkak të luftës në Rripin e Gazës, përshkallëzimit të dhunës në Bregun Perëndimor dhe përpjekjeve të vazhdueshme për të minuar perspektivat për një shtet të pavarur palestinez me Kudsin Lindor si kryeqytet.
Ai shtoi se përkujtimi vjetor i Nakba-s dhe Naksa-s pasqyron dështimin e përpjekjeve për të fshirë identitetin kombëtar palestinez pavarësisht dekadave të konfliktit dhe okupimit.