Gaza, numri i të vrarëve nga gjenocidi izraelit rritet në 73.066

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Tetë palestinezë të tjerë u vranë dhe 26 të tjerë u plagosën gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës, duke rritur numrin e të vdekurve nga gjenocidi i Izraelit në enklavën e bllokuar që nga tetori 2023 në 73.066, tha të martën Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se spitalet e Gazës pranuan tetë trupa dhe 26 të plagosur në 24 orët e fundit.
Ministria nuk specifikoi rrethanat rreth viktimave, pasi ushtria izraelite vazhdoi të shkelë armëpushimin e tetorit 2025 përmes granatimeve dhe të shtënave me armë nëpër pjesë të ndryshme të territorit.
Një numër viktimash mbeten të bllokuar nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekuipazhet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile janë ende të paaftë për t'i arritur, shtoi ministria.
Sipas ministrisë, numri i të vdekurve nga shkeljet izraelite të armëpushimit është rritur në 1.053, ndërsa 3.406 të tjerë janë plagosur.
Ministria theksoi se numri i përgjithshëm i viktimave nga gjenocidi i Izraelit ka arritur në 73.066 të vrarë dhe 173.514 të plagosur.
Përveç viktimave, fushata shkaktoi shkatërrim të gjerë, duke dëmtuar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, me OKB që vlerëson kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.