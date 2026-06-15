Gaza, numri i të vdekurve arrin në mbi 73.000

Lina Altawell
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Gjashtë palestinezë u vranë në sulmet izraelite në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar në 73.003 numrin e të vdekurve që nga tetori i vitit 2023, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e ministrisë tha se gjashtë persona të tjerë u plagosën gjithashtu nga zjarri izraelit që nga e diela, duke e çuar në 173.252 numrin e të plagosurve që nga fillimi i luftës izraelite gati tre vjet më parë.
Ushtria izraelite ka vazhduar shkeljet e saj të përditshme të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 992 njerëz janë vrarë dhe 3.144 të tjerë janë plagosur që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Marrëveshja u arrit pas dy viteve të luftës gjenocidale të Izraelit, e cila filloi më 8 tetor 2023 dhe e cila së bashku me viktimat, la shkatërrim të gjerë duke prekur 90 për qind të infrastrukturës civile. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.