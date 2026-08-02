Zjarri në perëndim të Athinës shkakton evakuime të reja, dy të arrestuar

Şeyma Erkul Dayanç
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Autoritetet greke urdhëruan të dielën evakuime të reja, ndërsa një zjarr i madh pyjor vazhdon të përhapet në perëndim të Athinës për të tretën ditë radhazi. Dy persona janë arrestuar nën dyshimin se shkaktuan zjarrin, raportoi e përditshmja greke Ekathimerini, transmeton Anadolu.
Parku industrial i Megarës dhe vendbanimet Kandili, Aghia Skepi, Toutouli, Nea Dafni, Pefkeneas dhe Aghios Sarantis u urdhëruan të evakuohen, ndërsa flakët po afrohen drejt qytetit të Megarës.
Pas shqyrtimit të pamjeve filmike dhe marrjes në pyetje të dëshmitarëve, hetuesit e Shërbimit të Zjarrfikësve arritën në përfundimin se zjarri ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga shkëndija të krijuara nga kabllot që transportonin energji elektrike nga një park privat me turbina ere drejt rrjetit elektrik në rajonin e Viotisë.
Dy të dyshuarit – një inxhinier elektrik përgjegjës për projektin dhe personi përgjegjës për instalimin e kabllove – përballen me akuza penale për zjarrvënie me mundësi paramendimi. Policia po kërkon gjithashtu arrestimin e pronarit të parkut me turbina ere.
Rreth 500 zjarrfikës, të mbështetur nga 134 automjete zjarrfikëse, tetë avionë për shuarjen e zjarreve dhe ekipe zjarrfikësish nga Franca dhe Rumania, vazhduan përpjekjet për vënien nën kontroll të flakëve, pavarësisht erërave që tejkalonin 100 kilometra në orë.
Transmetuesi shtetëror ERT raportoi se rreth 200 shtëpi janë shkatërruar ose dëmtuar në Porto Germeno, ndërsa janë djegur rreth 10.000 hektarë pyje dhe shkurresh.
Kryeministri Kyriakos Mitsotakis tha se Greqia po përballet me “ditë jashtëzakonisht të vështira” për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe premtoi mbështetje shtetërore për banorët, shtëpitë e të cilëve janë shkatërruar ose dëmtuar.
Zjarri shpërtheu të premten në Aghios Vassilios dhe më pas u përhap përmes Porto Germenos drejt Megarës.
Autoritetet thanë se zjarre më të vogla po digjen gjithashtu në disa pjesë të Greqisë.
Javën e kaluar, tre zjarrfikës humbën jetën gjatë përpjekjeve për shuarjen e zjarreve në ishullin jugor të Kretës dhe në rajonin e Peloponezit.