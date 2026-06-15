Zjarr në një qendër tregtare në Beograd, plagosen dy zjarrfikës

Zlatan Kapic
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Asnjë civil nuk u lëndua në zjarrin që shpërtheu në një qendër tregtare në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, sot në mëngjes, ndërsa dy zjarrfikës pësuan lëndime të lehta, tha komandanti i Brigadës së Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Beogradit, Dragan Mikoviq, transmeton Anadolu.
Ai deklaroi se zjarri është vënë nën kontroll, por ekipet e zjarrfikësve po punojnë për shuarjen e tij.
Sipas tij, dy zjarrfikës pësuan lëndime të lehta, raportuan mediat lokale.
Mikoviq theksoi se lokalizimi i zjarrit do të deklarohet kur ekipet në terren të jenë të sigurta se nuk ka rrezik për përhapje të mëtejshme të tij.
Ai shtoi se shuarja e zjarrit vështirësohet nga vetë struktura e ndërtesës.
Në terren janë 45 zjarrfikës me 14 automjete zjarrfikëse.
Një zjarr i madh shpërtheu rreth orës gjashtë të mëngjesit të sotëm në qendrën tregtare "Enjub" ndërsa tymi i zi i dukej nga disa pjesë të qytetit.