Vuçiq merr pjesë në Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Mal të Zi, pavarësisht paralajmërimeve të sigurisë për atentat

Mustafa Talha Öztürk
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq mori pjesë sot në Samitin BE–Ballkani Perëndimor në Mal të Zi, pavarësisht paralajmërimeve të shërbimeve të sigurisë së Serbisë që e këshillonin të mos e bënte këtë udhëtim për shkak të shqetësimeve të sigurisë, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në margjinat e samitit në qytetin bregdetar të Tivatit, Vuçiq tha se vendosi të udhëtonte pas konsultimeve me institucionet përkatëse, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së Serbisë në diskutimet për të ardhmen e rajonit dhe integrimin evropian.
"Mora paralajmërime nga shërbimet tona të sigurisë se nuk ishte e këshillueshme që të merrja pjesë, por vendosa të vij sepse besoj se është e rëndësishme që Serbia të marrë pjesë në diskutimet për të ardhmen e rajonit dhe integrimin evropian", tha Vuçiq.
Lideri serb i lidhi shqetësimet për sigurinë me informacionet e hershme të inteligjencës lidhur me kërcënime të pretenduara nga grupe kriminale në Malin e Zi fqinj.
"Nuk është sekret. Mund ta shihnit në komunikimet 'Sky', ku diskutohej gjetja e dikujt që do të kryente atentatin", tha Vuçiq duke iu referuar komunikimeve të koduara që më parë përdoreshin nga rrjetet e krimit të organizuar.
Ai tha se autoritetet serbe kishin qenë prej kohësh në dijeni të këtyre informacioneve dhe pretendoi se ato implikonin drejtues të klaneve kriminale malazeze. Vuçiq tha se tensionet politike ndërmjet Beogradit dhe Podgoricës e komplikojnë më tej situatën.
“Kur ekzistojnë tensione politike ndërmjet Podgoricës dhe Beogradit, secila palë ka tendencë të fajësojë tjetrën. Duhet të jemi më racionalë dhe më të kujdesshëm”, tha ai.
Duke folur për krimin e organizuar, Vuçiq tha se grupe të tilla veprojnë në çdo vend. "Kjo është ajo që bëjnë. Nuk lejohet, por duhet të kuptoni se fenomene të tilla ekzistojnë kudo", tha ai.
I pyetur për paralajmërimet e lëshuara nga Agjencia Serbe e Informacionit dhe Sigurisë (BIA) lidhur me rreziqet e mundshme gjatë vizitës së tij në Mal të Zi, Vuçiq tha se ndihej i sigurt.
“Kam mbrojtje profesionale dhe anëtarët e njësisë 'Kobrat'", tha ai duke iu referuar njësisë elitare serbe për mbrojtjen e personaliteteve. Vuçiq shtoi se nuk priste asnjë incident sigurie gjatë qëndrimit të tij dhe shprehu besim në bashkëpunimin me autoritetet malazeze.
Samiti BE–Ballkani Perëndimor mblodhi liderët e rajonit dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian për të diskutuar për zgjerimin, bashkëpunimin rajonal, ndërlidhjen ekonomike dhe sfidat e sigurisë.
Samiti zhvillohet në një kohë kur procesi i zgjerimit të BE-së ka marrë një shtysë të re ndërsa tensionet politike vazhdojnë të jenë të pranishme në pjesë të ndryshme të Ballkanit Perëndimor.