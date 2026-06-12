Vuçiq me kryediplomatin grek flet për forcimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Greqisë dhe perspektivën evropiane

Zlatan Kapic
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u takua në Beograd me ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë, Giorgos Gerapetritis, me të cilin diskutoi për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale, perspektivën evropiane të rajonit dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, transmeton Anadolu.
"Bisedë e përzemërt dhe përmbajtësore për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Greqisë, perspektivën evropiane të rajonit, ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, si dhe sfidat me të cilat përballemi në rrethana të ndërlikuara gjeopolitike", njoftoi Vuçiq në Instagram.
Ai shtoi se gjatë bisedës është kushtuar vëmendje e veçantë përmirësimit të bashkëpunimit në fushat e energjisë, infrastrukturës, tregtisë, investimeve dhe lidhjes së dy vendeve, duke vlerësuar se ekzistojnë potenciale të rëndësishme për një partneritet strategjik edhe më të fortë.
Vuçiq theksoi mirënjohjen ndaj Greqisë për mbështetjen e vazhdueshme të rrugës evropiane të Serbisë dhe mirëkuptimin e qëndrimeve të Beogradit lidhur me çështjet kyçe shtetërore dhe kombëtare.
"E vlerësojmë jashtëzakonisht qasjen parimore dhe të qëndrueshme të Greqisë ndaj respektimit të së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë", tha Vuçiq.
Ai tha se takimi është vazhdim i dialogut të hapur pas bisedës me kryeministrin e Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, në samitin në Tivat, si dhe një tjetër dëshmi e marrëdhënieve të ngushta dhe miqësore mes dy vendeve.