Votimi me postë në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë fillon nga 21 maji

Agim Sulaj
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës (KQZ) ka vendosur që procesi i votimit me postë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit të nisë më 21 maj, katër ditë më herët se sa ishte planifikuar fillimisht, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit te KQZ-së, në mbledhjen e 52-të të mbajtur sot, të kryesuar nga kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, është miratuar ndryshimi dhe plotësimi i planit të aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve.
Sipas vendimit të ri të KQZ-së, votimi me postë, i cili ishte paraparë të fillonte më 25 maj, do të nisë më 21 maj.
KQZ-ja bëri të ditur se ndryshimi i afatit është bërë pas njoftimit nga kontraktori për shërbime postare, sipas të cilit kompania “DHL” dhe shërbimet postare në disa vende evropiane nuk do të punojnë më 25 maj për shkak të një feste zyrtare.
Si pasojë, gjatë periudhës 22 deri më 26 maj nuk do të ketë shpërndarje dhe pranim të dërgesave postare, çka mund të shkaktonte vonesa në procesin e votimit me postë.
Për të shmangur këto vonesa, KQZ-ja ka ndërmarrë aktivitete përgatitore që procesimi dhe dërgimi i pakove me fletëvotime për secilin votues të regjistruar për votim me postë të bëhet më herët.
Në zgjedhjet e 7 qershorit 2026 për votim jashtë Kosovës janë regjistruar mbi 131 mijë persona.