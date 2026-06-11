Veteranët e UÇK-së marshojnë me uniforma të luftës në sheshet e Prishtinës

Agim Sulaj
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Me rastin e 27-vjetorit të Ditës së Çlirimit të Prishtinës, dhjetëra veteranë të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kanë marshuar në sheshet e Prishtinës, raporton Anadolu.
Marshi i cili u përcoll nga qytetarët në qendër të Prishtinës, kishte për qëllim përkujtimin e sakrificës dhe vlerave të UÇK-së. Ish-pjesëtarët e UÇK-së me flamuj në duar kënduan edhe këngë motivuese të ushtrisë gjatë marshit.
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama tha se liria e fituar me sakrificë duhet të shoqërohet me përgjegjësi për ndërtimin e institucioneve dhe të ardhmes së vendit.
"Kemi bërë një marsh si shenj e përkujtimit të sakrificës së madhe të vlerave të UÇK-së dhe të secilit dëshmorë të secilës familje që ka sakrifikuar çdo gjë që sot ta kemi lirinë", tha Rama.
Në shënim të 27-vjetorit të Çlirimit të Prishtinës, Kuvendi Komunal i Prishtinës po ashtu mbajti seancë solemne, ku morën pjesë përfaqësues institucionalë, veteranë të luftës, pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe mysafirë të tjerë.
Në këtë seancë u vlerësua sakrifica për liri, rrugëtimi i shtetndërtimit dhe zhvillimi i kryeqytetit ndër vite.