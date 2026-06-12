Ulutas: KFOR-i mbetet i përkushtuar për mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët

Agim Sulaj
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajori Ozkan Ulutash, ka zhvilluar një takim me ambasadorët e vendeve të QUINT-it, si dhe me përfaqësues të Turqisë dhe të Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë, transmeton Anadolu.
Siç njofton KFOR-i, takimi shërbeu si një mundësi e vlefshme për komandantin që të paraqesë vlerësimin e tij mbi situatën e sigurisë në rajon dhe të rikonfirmojë përkushtimin e KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës.
“Në këtë kuadër, gjeneralmajori Ulutas vlerësoi kontributin e vazhdueshëm dhe afatgjatë të të gjithë pjesëmarrësve në mbështetje të misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO”, thuhet në njoftim.
Takimi midis Ulutas, ambasadorëve të QUINT-it, ambasadorit të Turqisë dhe atij të BE-së ndodh më 12 qershor kur NATO-ja ishte vendosur më 12 qershor të vitit 1999 në Kosovë pas një fushate ajrore kundër forcave serbe dhe kjo ndërhyrje, krahas luftës në terren të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shënoi edhe fundin e luftës dhe çlirimin e Kosovës.