Turqia ofron trajnim për auditorët e Kosovës mbi kontrollin financiar

Eren Beksaç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Në kuadër të Programit të Trajnimit të Auditorëve (SAYEP), i realizuar në bashkëpunim mes Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) dhe Gjykatës së Llogarive të Turqisë, është mbajtur trajnim mbi auditimin financiar për stafin e Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi me shkrim nga TIKA, gjatë trajnimit njëjavor, dhjetë auditorë nga Zyra Kombëtare e Auditimit e Kosovës morën trajnim mbi kornizën metodologjike të auditimit financiar, si dhe mbi fusha të ndryshme si ndërmarrjet publike, pushteti lokal dhe sistemi i sigurimeve sociale.
Gjatë trajnimit u realizua edhe shkëmbim përvojash, ndërsa u prezantuan tema si analiza e të dhënave të mëdha në auditim, përdorimi i inteligjencës artificiale dhe sistemet digjitale si Sistemi i Menaxhimit të Auditimit (DYS) i Turqisë.
Në përfundim të trajnimit u mbajt ceremoni e ndarjes së certifikatave, me pjesëmarrjen e Kryetarit të Gjykatës së Llogarive të Turqisë, Metin Yener, dhe zëvendëspresidentit të TIKA-s, Dr. Ali Ercan.
Yener theksoi se kudo që shkojnë, hasin në projekte të TIKA-s dhe falënderoi këtë institucion për bashkëpunimin dhe projektet e realizuara.
Nga ana e tij, Ercan nënvizoi rëndësinë e ndarjes së përvojës shumëvjeçare të auditimit të Turqisë me vendin mik dhe vëlla, Kosovën, duke shtuar se do të vazhdojnë projektet në fushat ku Kosova ka nevojë.
Përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës gjithashtu falënderuan TIKA-n dhe Gjykatën e Llogarive të Turqisë, duke theksuar se trajnimi ishte shumë i dobishëm dhe se dëshirojnë të vazhdojnë të përfitojnë nga përvoja turke në fushën e auditimit.