TURKSOY synon të promovojë vendet turke, botën turke dhe kulturën turke në Maqedoninë e Veriut

Dzihat Aliju
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare të Kulturës Turke (TURKSOY), Sultan Raev tha se synojnë të promovojnë vendet turke, botën turke dhe kulturën turke në Maqedoninë e Veriut, raporton Anadolu.
Raev, në kuadër të kontakteve të tij në Shkup, u takua me ministrin e Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Ljutkov.
Pas takimit, duke folur për gazetarët, Raev tha se ndodhen në vend me ftesë zyrtare të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe se në muajin mars është nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërmjet TURKSOY-it dhe Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut.
"Shpresojmë që në Maqedoninë e Veriut të kemi shumë plane dhe programe për të promovuar të gjitha vendet turke, botën turke dhe kulturën turke", tha Raev.
Duke tërhequr vëmendjen se në kuadër të protokollit të bashkëpunimit të nënshkruar kanë disa projekte, Raev theksoi se do të ofrojnë mbështetje që turqit në Maqedoninë e Veriut të promovojnë kulturën, gjuhën dhe traditat e tyre.
Raev bëri të ditur se do të mbështesin edhe Teatrin Turk në Maqedoninë e Veriut ndërsa në kuadër të aktiviteteve që do të organizojnë në qytetin Andican të Uzbekistanit, i cili është shpallur Kryeqyteti Kulturor i Botës Turke për vitin 2026, do t'u dërgojnë ftesa edhe partnerëve në Maqedoninë e Veriut.
Ai tha se në kuadër të vizitës së tij në vend do të marrë pjesë në edicionin e 66-të të Festivalit Veror të Ohrit dhe do të takohet me përfaqësues të Filarmonisë së Maqedonisë së Veriut dhe të Teatrit Turk.