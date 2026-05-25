Tramvaji del nga shinat në Beograd dhe godet vitrinën e një dyqani, disa persona të plagosur

Vesna Besic
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Në kryeqytetin e Serbisë, Beograd, një tramvaj doli nga shinat dhe goditi një ndërtesë në orët e para të mëngjesit të së hënës, duke plagosur disa persona, raporton Anadolu.
Rreth një duzinë personash kanë paraqitur ankime për lëndime, ndërsa tramvajet në kryeqytetin serb nuk po funksionojnë dhe bllokime trafiku janë shënuar tashmë në zonën e Dorcol drejt Kalemegdan.
Një tramvaj që udhëtonte përgjatë Rrugës Dusanova për në Dorcol doli nga shinat në rrethana të panjohura dhe goditi një ndërtesë në cep të dy rrugëve.
Dy gra që ishin në ndërtesë u plagosën lehtë.
Disa ekipe ambulancash dhe policia janë në vendngjarje. Një hetim është duke u zhvilluar ndërsa të plagosurit po transportohen në spital.