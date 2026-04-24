Takohen në Shkup ministrat e Shëndetësisë të Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, në fokus bashkëpunimi shëndetësor

Dzihat Aliju
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu realizoi një takim zyrtar me një delegacion nga Ministria e Shëndetësisë e Malit të Zi, të udhëhequr nga ministri i Shëndetësisë, Vojisllav Shimun, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit nga Ministria e Shëndetësisë, në takimin realizuar në ambientet e Ministrisë në Shkup, u konfirmua përkushtimi i përbashkët për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh, me theks të veçantë në proceset integruese evropiane.
"Vendi ynë ka vendosur bashkëpunim tradicionalisht të mirë dhe miqësor me Malin e Zi, kështu që në takimin me ministrin e Shëndetësisë të Malit të Zi shprehëm gatishmërinë për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në segmentin e sistemeve shëndetësore. Kemi pasur shkëmbim përmbajtësor dhe konstruktiv të përvojave lidhur me procesin e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me të drejtën e Bashkimit Evropian (BE) si dhe me dinamikën dhe metodologjinë e negociatave të anëtarësimit. Vëmendje e veçantë iu kushtua Kapitullit 28, që i referohet shëndetit publik, si një nga segmentet kyçe në procesin e harmonizimit me standardet evropiane", tha ministri Aliu.
Në takimin dypalësh u theksua pjesëmarrja e përbashkët në Rrjetin Shëndetësor të Evropës Juglindore, ku veçanërisht e rëndësishme është roli i qendrës rajonale për sëmundje jo-ngjitëse në Podgoricë si dhe qendrës rajonale për sistemet e shëndetit publik në Shkup, sipas ministrisë.
"Së bashku me ministrin e Shëndetësisë të Malit të Zi shqyrtuam mundësitë për shkëmbim të mëtejshëm të ekspertëve dhe stafit mjekësor, bashkëpunim në fushën e përballimit të sëmundjeve jo-ngjitëse si dhe në drejtim të forcimit të shëndetit publik, digjitalizimit dhe shkëmbimit të praktikave të mira në shëndetësi përmes mundësive për aplikime të përbashkëta në kuadër të programeve rajonale dhe të BE-së", shtoi Aliu në njoftimin e ministrisë.
- Ministri Shimun ndau përvojën malazeze në procesin e anëtarësimit në BE
Në takim u theksua veçanërisht rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm institucional, me qëllim sigurimin e reformave të qëndrueshme dhe efikase në sektorin shëndetësor, në drejtim të përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor dhe forcimit të shëndetit publik, në përputhje me parimet dhe vlerat e BE-së.
Ministri i Shëndetësisë i Malit të Zi, Vojisllav Shimun ndau përvojën malazeze në procesin e anëtarësimit në BE, me fokus të veçantë në Kapitullin 28, i cili i referohet shëndetit publik. Siç theksoi ai, sipas njoftimit, është intensifikuar ndjeshëm dhe ndodhet në fazën përfundimtare të mbylljes.
Ai informoi për pjesëmarrjen e Malit të Zi në programin "EU4Health", duke prezantuar projektet për të cilat vendi ka marrë mbështetje dhe duke shprehur gatishmërinë për t'i ndarë këto përvoja, veçanërisht në fushën e digjitalizimit të sistemit shëndetësor dhe përdorimit të mekanizmave evropianë për mbështetjen e reformave në shëndetësi.