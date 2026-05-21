Shtyhet interpelanca me ministrin e Brendshëm mbi çështjet e emigracionit dhe kontrolleve kufitare në Shqipëri

Fatjon Cuka
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur në seancë plenare, ndërkohë në rend të seancës janë disa interpelanca, raporton Anadolu.
Interpelancë me ministrin e Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, në lidhje me çështjet e emigracionit ilegal, trafikut të qenieve njerëzore dhe kontrolleve kufitare në Shqipëri është shtyrë për në seancën e radhës.
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, në hapje të seancës plenare sot njoftoi se për shkak të angazhimeve shtetërore të ministrit Lamallari, interpelanca do të shtyhet për në seancën e radhës.
Interpelanca në Kuvend ishte kërkuar nga disa deputetë të partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike të Shqipërisë (PD).
Sipas PD-së, interpelanca është kërkuar lidhur me "situatën alarmante të emigracionit ilegal, trafikut të qenieve njerëzore dhe dobësimit të kontrollit kufitar në Republikën e Shqipërisë".
Në seancën e sotme ishin kërkuar edhe interpelanca me kryeministrin Edi Rama për çështje të ndryshme, të cilat janë shtyrë. Në rendin e ditës të seancës së sotme parlamentare janë edhe disa interpelanca të tjera me disa ministra të kabinetit qeveritar të Shqipërisë për çështje të ndryshme.