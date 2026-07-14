Shqipëria do të mbyllë 3 kapitujt e parë në negociatat e anëtarësimit në BE

Ahmet Nurduhan
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Shqipëria, pritet që sot të mbyllë 3 kapitujt e parë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), duke i dhënë një shtysë të re ritmit të procesit të anëtarësimit, raporton Anadolu.
Në Konferencën e nëntë të Ndërqeveritare ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë, që do të mbahet sot në Bruksel, synohet që Shqipëria të mbyllë kapitujt 25, 26 dhe 30, duke mbyllur kështu 3 kapitujt e parë në këtë proces.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, pas hapjes së kapitujve të parë me BE-në më 15 tetor 2024, tha se mbyllja e 3 kapitujve të parë në kuadër të negociatave është "një tjetër pikë kthese e rëndësishme në procesin e anëtarësimit të vendit të tij në BE".
Rama theksoi se Shqipëria, duke përdorur inteligjencën artificiale, ka përshpejtuar ndjeshëm procesin e përafrimit të legjislacionit të BE-së me legjislacionin kombëtar dhe shtoi se punën në këtë proces kanë arritur ta përfundojnë brenda një kohe shumë të shkurtër.
Duke theksuar se anëtarësimi në BE nuk nënkupton vetëm përmbushjen e kushteve, Rama tha: "Kërkon përafrimin e rreth 4 mijë akteve ligjore dhe rregullatore me sistemin juridik të Shqipërisë dhe, më e rëndësishmja, zbatimin e tyre."
Komisionerja e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, lidhur me Konferencën Ndërqeveritare, tha se "është një pikë kthese për Shqipërinë; është fillimi i mbylljes së kapitujve".
- Aplikimi i Shqipërisë për anëtarësim në BE
Shqipëria paraqiti aplikimin zyrtar për anëtarësim në BE në vitin 2009. Pas opinionit pozitiv të Komisionit në tetor 2012, Këshilli vendosi në qershor 2014 t'i japë vendit statusin e kandidatit.
Negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë me BE-në nisën zyrtarisht në korrik 2022. Shqipëria synon të përfundojë negociatat deri në vitin 2027, ndërsa synon anëtarësimin e plotë në BE deri në vitin 2030.
Shqipëria mori ftesën për anëtarësim në NATO në Samitin e Bukureshtit më 2 prill 2008, ndërsa më 25 prill 2008 nisi zyrtarisht negociatat për anëtarësim në NATO.
Pas ratifikimit të protokolleve të anëtarësimit nga vendet anëtare të NATO-s, Shqipëria u bë zyrtarisht anëtare e NATO-s më 1 prill 2009. Kështu, ajo realizoi një nga objektivat e saj të orientimit euroatlantik.