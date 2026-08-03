Shqipëria dhe Gjermania nënshkruajnë tri marrëveshje për energjetikën

Agim Sulaj
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Shqipëria dhe Gjermania kanë nënshkruar tri marrëveshje bashkëpunimi në sektorin e energjisë dhe eficiencës energjetike, me një vlerë totale rreth 90 milionë euro hua dhe 24 milionë euro grant, transmeton Anadolu.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, së bashku me ambasadorin gjerman në Tiranë, Karl Bergner, pas nënshkrimit të marrëveshjeve, bëri të ditur se projektet e mbështetura nga qeveria gjermane dhe Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) kanë rëndësi strategjike për modernizimin e sistemit energjetik dhe për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.
"Marrëveshja e parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit. Përmes saj do të bëhet digjitalizimi i të gjithë sistemit të transmetimit, duke mundësuar automatizimin e proceseve që lidhen me ndërlidhjen e nënstacioneve dhe operimin energjetik", tha ministri Karakaçi.
Një tjetër marrëveshje parashikon rehabilitimin e hidrocentralit të Vaut të Dejës, një prej veprave më të rëndësishme publike energjetike në vend. Sipas ministrit, ky projekt vijon bashkëpunimin e suksesshëm me qeverinë gjermane dhe KfW-në për modernizimin e hidrocentralit.
Marrëveshja e tretë lidhet me rehabilitimin, në kuadër të eficiencës së energjisë, të godinave të konvikteve në "Qytetin Studenti". Projekti do të financohet me një grant prej 24 milionë eurosh nga qeveria gjermane përmes KfW-së dhe synon përmirësimin e kushteve të jetesës për studentët si dhe uljen e konsumit energjetik.
Nga ana e tij, ambasadori gjerman Karl Bergner shprehu mbështetjen e qeverisë gjermane për zhvillimin e investimeve me ndikim në ekonominë e vendit.