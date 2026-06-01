Shqipëri, shënohet Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve

Fatjon Cuka
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Në Shqipëri është shënuar Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, ndërkohë në vend janë organizuar aktivitete të ndryshme, raporton Anadolu.
Me rastin e 1 Qershorit, institucione dhe organizata të ndryshme që kanë në fokus mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë organizuar në Tiranë disa aktivitete.
Në mesin e aktiviteteve ishte "Fun Fair 2026", organizuar nën kujdesin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor të Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë.
Eventi i zhvilluar në "Sheshin Italia" në kryeqytet solli për fëmijët disa aktivitete, lojëra dhe kënde kreative.
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, bulevardet dhe disa institucione janë dekoruar me simbole dhe urime për fëmijët.