Shqipëri, rreth 50 studentë të Akademisë së Sigurisë dyshohet se janë helmuar nga ushqimi

Fatjon Cuka
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Dhjetëra studentë të Akademisë së Sigurisë në Tiranë janë paraqitur në spital të dyshuar për helmim nga ushqimi, transmeton Anadolu.
Në një njoftim zyrtar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale e Shqipërisë ka konfirmuar se ditën e djeshme, rreth 50 studentë të Akademisë së Sigurisë janë paraqitur në shërbimin e urgjencës pranë Spitalit Infektiv në Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza".
"Menjëherë pas paraqitjes së tyre, ekipet mjekësore kanë kryer vlerësimin dhe trajtimin e nevojshëm shëndetësor për çdo rast. Po ashtu, të gjithë studentët janë vlerësuar përmes ekzaminimeve laboratorike me qëllim identifikimin e shkakut të helmimit. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, studentët janë larguar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore", thuhet në njoftimin e ministrisë.
Ndërkohë, në lidhje me këtë rast, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka njoftuar se janë arrestuar një kuzhinier dhe një teknologe ushqimi në kompaninë e kontraktuar për të ofruar ushqim në Akademinë e Sigurisë dhe është shpallur në kërkim administratorja e kompanisë.
Akademia e Sigurisë në Tiranë është institucion përgjegjës i vetëm i arsimit të lartë publik policor në Shqipëri.