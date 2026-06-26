Shqipëri, mbahet ceremonia e diplomimit për maturantët e shkollave të Fondacionit Turk Maarif

Fatjon Cuka
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Në Shqipëri është mbajtur ceremonia e diplomimit për maturantët e shkollave të Fondacionit Turk Maarif, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e Pallatit të Kongreseve në Tiranë ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve turke, të institucioneve shqiptare, mësues, prindër dhe nxënës.
Ambasadori turk në Tiranë, Baris Ceyhun Erciyes, në fjalën e tij u shpreh se shkollat Maarif në mbarë botën jo vetëm në fushën e arsimit, por dhe në të gjitha fushat e tjera kanë arritur një cilësi dhe sukses mjaft të dukshëm.
Erciyes theksoi se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë bazohen në një histori dhe miqësi shumë të rrënjosur thellë.
“Arsimi është gjithashtu pika më kritike dhe e rëndësishme e bashkëpunimit tonë midis dy vendeve sot. Në fushën e arsimit, puna e bërë nga shkollat Maarif është vërtet një yll i ndritshëm në bashkëpunimin tonë, shembulli më i spikatur në këtë fushë të arsimit. Falë këtij bashkëpunimi në fushën e arsimit, ne e shohim të ardhmen e marrëdhënieve Turqi-Shqipëri me shumë besim", tha ambasadori turk.
Duke theksuar se me të vërtetë ka lidhje të forta historike dhe të rrënjosura mes dy vendeve, Erciyes u shpreh se në saje të fëmijëve dhe të të rinjve të mirë edukuar "gjithashtu dhe të ardhmen tonë po e shikojmë kaq me shpresë dhe sukses".
Presidenti i Fondacionit Turk Maarif, Mahmut Mustafa Ozdil, në fjalën e tij përshëndetëse u shpreh se beson se arsimi që maturantët e diplomuar kanë marrë në shkollat Maarif është një pikënisje e fortë. Ai shtoi se institucioni ka një prani të fortë në 66 vende.
Duke theksuar se nxënësit që janë diplomuar do të kontribuojnë në të ardhmen e përbashkët të të gjithëve, Ozdil tha: “Të dashur të rinj, ne kemi pritje të larta nga ju, por ju do të ndërtoni jetën tuaj. Unë besoj se arsimi që keni marrë këtu është një pikënisje e fortë, por që tani e tutje, ju do të përcaktoni të ardhmen tuaj me kuriozitetin, guximin, zellin dhe karakterin tuaj".
"Fëmijët tanë, të cilët sot po i përcjellim drejt etapës së ardhshme të jetës së tyre, pavarësisht se ku do të jetojnë nesër, do të kontribuojnë në të ardhmen tonë të përbashkët me dijen e tyre, ndërgjegjen e tyre dhe urat që do të ndërtojnë. Me veprat e tyre të mira, ata do t’i tregojnë mbarë botës se përpjekjet tona nuk kanë qenë të kota dhe se bota mund të shpëtohet vërtet nga njerëzit e mirë. Ndërsa ne do të vazhdojmë të ecim pranë tyre gjatë gjithë jetës dhe të jemi pranë tyre sa herë që do të kenë nevojë për ne", tha Ozdil.
Ai tha se në këtë rrugëtim që kanë nisur maturantët në Shkollat Maarif të Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit nuk janë vetëm.
"Si Fondacioni Turk Maarif, ashtu siç do të jemi pranë jush në përfundimin e arsimit të mesëm, do të vazhdojmë të jemi gjithmonë pranë jush edhe gjatë studimeve universitare në universitetin tonë në Shqipëri, Universiteti New York i Tiranës", tha Ozdil.
Zv/ministrja e Arsimit e Shqipërisë, Orjana Osmani, në fjalën e saj u shpreh se ceremonia e diplomimit është një ditë që nuk shënon vetëm përfundimin e një cikli mësimor, por simbolizon sipas saj fillimin e një etape të re në jetën e nxënësve.
"Ceremonitë e diplomimit në fakt kanë një emocion të veçantë sepse ato bashkojnë në të njëjtën sallë krenarinë e prindërve , përkushtimin e mësuesve, ëndrrat e të rinjve dhe shpresën e një shoqërie për të ardhmen e saj. Sot festojmë një rrugëtim të mbushur me përpjekje, sakrifica, sfida, miqësi, mësime dhe sigurisht rritje personale", theksoi Osmani.
Fjalë përshëndetëse mbajtën edhe drejtues të shkollave Maarif.
Fondacioni Turk Maarif administron edhe disa institucione arsimore në sistemin parauniversitar në Shqipëri, në qytetet Tiranë, Elbasan dhe Shkodër.