Shqipëri, hapet ekspozita mbi trashëgiminë historike dhe kulturore të komunitetit egjiptian

Në Tiranë është hapur ekspozita mbi trashëgiminë historike dhe kulturore të komunitetit egjiptian në Shqipëri, raporton Anadolu.
Ekspozita organizohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë (DPA) me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Egjiptianëve të Ballkanit dhe përmban dokumente dhe fotografi të ndryshme.
Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm përfaqësues të DPA-së, të institucioneve të tjera dhe studiues.
Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave të Shqipërisë, Auron Rrokaj, në fjalën e tij u shpreh se është shumë i lumtur që organizojnë këtë veprimtari.
"Jam i kënaqur që jam këtu sot. Njoh shumë mire detyrimet ligjore që kam si institucion në përmbushje të të gjithë kritereve, kushteve dhe kuotave (ndaj pakicave)", u shpreh Rrokaj.
Rrokaj u fokusua edhe tek mbështetja për personat që u përkasin pakicave, përfshirë edhe atë egjiptiane në Shqipëri, për përfshirjen e tyre në institucione.
Ekspozita përmban dokumente dhe fotografi të ndryshme mbi trashëgiminë historike dhe kulturore të komunitetit egjiptian në Shqipëri.
Egjiptianët e Shqipërisë njihen si pakicë kombëtare, sipas përcaktimeve të ligjit “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.