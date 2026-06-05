Shoqërohen në polici kryetari dhe kryesuesi i Asamblesë së Mitrovicës së Veriut

Agim Sulaj
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Policia e Kosovës e ka shoqëruar në stacionin policor kryetarin e Komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojeviq dhe kryetarin e Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut, Ivan Zaporozhac, nën dyshimin për prishje të rendit publik, transmeton Anadolu.
Lajmin për mediat lokale në Kosovë e ka konfirmuar edhe zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës, Veton Elshani.
“Ata janë shoqëruar në stacion policor për intervistim, ndërsa rasti po trajtohet si “prishje e rendit dhe qetësisë publike” dhe “vandalizëm”, tha Elshani.
Ata sot paradite tentuan ta vandalizojnë tabelën "E dua Mitrovicën" dhe ta heqin atë me makineri, por u ndaluan nga policia.