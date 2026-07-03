Shkup, mbahet ceremonia e ndarjes së certifikatave të shkollës verore të organizuar me mbështetjen e TIKA-s

Dzihat Aliju
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
SHKUP (AA) - Në Shkup është mbajtur ceremonia e ndarjes së certifikatave për shkollën verore të organizuar për nxënësit e shkollave fillore, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e ndarjes së certifikatave të shkollës verore, e organizuar nga shoqatat Ensar dhe Kopru me seli në Shkup, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Turqisë dhe Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), e cila u zhvillua në kampusin e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik (IBU), morën pjesë ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, koordinatorja e TIKA-s në Shkup, Fevziye Seyma Babayigit, përfaqësues të shoqatave, si dhe nxënës dhe familjet e tyre.
Babayigit, në fjalën e saj gjatë programit, tha se shkolla verore ishte një proces i frytshëm dhe i këndshëm, në të cilin nxënësit fituan jo vetëm njohuri, por edhe ndërgjegjësim për përgjegjësinë shoqërore, kulturën e ndarjes dhe përvojën e të mësuarit së bashku.
Duke theksuar se si TIKA çdo investim në arsim është kontributi më i çmuar për të ardhmen e shoqërive, Babayigit tha: "Edhe ky projekt i shkollës verore u formësua me këtë qasje. Të mbështesim zhvillimin e mendjeve të reja, të rrisim vetëbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë së tyre është me të vërtetë një nder i madh për ne".
Kryetari i Shoqatës Ensar, Suleyman Baki, kujtoi se projektin e shkollës verore e filluan në vitin 2007 dhe theksoi se fëmijët që kishin marrë pjesë në projekt në të kaluarën sot kontribuojnë si mësues.
Baki deklaroi se shoqata ka organizuar aktivitete të ndryshme dhe shprehu kënaqësinë e tij që mund t'u japë fëmijëve një përvojë të mrekullueshme në Çarshinë e Vjetër të Shkupit përmes shkollës verore.
Kryetari i Shoqatës Kopru, Husrev Emin, nga ana e tij, shprehu kënaqësinë që janë partnerë në projekt dhe falënderoi TIKA-n për mbështetjen e saj.
Pas fjalimeve, pjesëmarrësve dhe atyre që mbështetën projektin iu ndanë certifikatat.
Shkolla verore, e organizuar për herë të 19-të këtë vit dhe në të cilën morën pjesë 137 nxënës të moshës 7-14 vjeç, zgjati 3 javë.