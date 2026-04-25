Shkup, hapet zyrtarisht projekti "Shkolla e 10-të Rinore Ballkanike" me temë "GEN-Z"

Dzihat Aliju
25 Prill 2026•Përditësim: 25 Prill 2026
Në Shkup është mbajtur aktiviteti që shënoi fillimin e projektit "Shkolla e 10-të Rinore Ballkanike", me temë "GEN-Z", e organizuar nga Shoqata Vizioni-M me mbështetjen e Kryesisë së Turqve Jashtë Vendit dhe Komuniteteve Mike (YTB), raporton Anadolu.
Tema e këtij viti e projektit, që organizohet me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të brezave të rinj për rreziqet e botës digjitale, është përcaktuar si "GEN-Z".
Në aktivitetin e mbajtur në kampusin e Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) morën pjesë përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend, studentë dhe shumë të ftuar.
Përfaqësuesi i Shoqatës Vizioni-M, Abdulla Berisha, në fjalën e tij tha se Gen Z, që këtë vit e kanë përcaktuar si temë, në vete përmbledh problemet e të rinjve që do të trajtohen në aspektin social, kulturor, psikologik, por edhe shëndetësor.
"Qëllimi i projektit Shkolla Rinore Balkanike 2026, e organizuar nga Shoqata Kulturore Vizioni M dhe e mbështetur nga presidenca e diasporës turke dhe komuniteteve mike, është që të ndihmojë dhe të informojë të rinjtë për varësinë dhe rezziqet e epokës digjitale dhe aspektet e ndryshme të saj", tha Berisha.
Zv/rektori i IBU-së, Dr. Ahmet Lokçe, u shpreh se janë plotë shpresë për të rinjtë në të ardhmen.
"Por ka edhe disa rreziqe. Ne duhet t'i mësojmë këto rreziqe. Për të qëndruar larg nga diçka, për t'u mbrojtur prej saj, duhet ta njohim atë në mënyrën më të mirë", tha ai.
Përfaqësuesi i Fondacionit Turk Maarif (TMV) në Maqedoninë e Veriut, Osman Demirgul, tha se para 20 vitesh digjitalizimi shihej si një faktor lehtësues për njerëzimin, ndërsa sot paraqitet si një kërcënim.
Në projektin, ku do të marrin pjesë 85 studentë nga qytete të ndryshme të Maqedonisë së Veriut, do të organizohen tetë seminare, si dhe do të realizohen edhe programe vizitash.