Shkollat Ndërkombëtare Maarif të Kosovës organizuan "Panairin e Shkencës" në Prishtinë

Dzihat Aliju
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
PRISHTINË (AA) - Shkollat Ndërkombëtare Maarif të Kosovës, të Fondacionin Turk Maarif (TMV), organizuan "Panairin e Shkencës" në kryeqytetin Prishtinë, raporton Anadolu.
Nxënës nga degët e Shkollave Ndërkombëtare Maarif të Kosovës në Prishtinë dhe Prizren ekspozuan projektet e tyre të përgatitura në fusha të ndryshme në kuadër të "Panairit të Shkencës" të mbajtur në sheshin "Zahir Pajaziti".
Përfaqësuesi i TMV-së në Kosovë, Mehmet Nedim Aslan, në një deklaratë për gazetarët tha se projektet e përgatitura në fusha si biologjia, kimia, fizika, matematika, robotika dhe arti tregojnë zhvillimin shumëdimensional të nxënësve.
Duke theksuar se në panair janë prezantuar mbi 50 projekte, Aslan tha se ato pasqyrojnë dijen, aftësitë dhe përpjekjet e studentëve. "Sot këtu jo vetëm që ndajmë dritën e shkencës, por njëkohësisht dëshmojmë imagjinatën, kureshtjen dhe kreativitetin e fëmijëve tanë. Ky panair u ofron studentëve një mjedis shumë të veçantë ku ata mësojnë duke u argëtuar, duke pyetur dhe duke zbuluar fuqinë e dijes", tha ai.
Aslan falënderoi mësuesit dhe nxënësit që kontribuan në realizimin e aktivitetit.
Panairi, i cili do të mbetet i hapur për vizitorët gjatë gjithë ditës, tërhoqi interes të madh nga banorët.
Shkollat Ndërkombëtare Maarif të Kosovës, të cilat e nisën veprimtarinë arsimore në vitin 2017, aktualisht ofrojnë arsim për rreth 800 nxënës në degët e tyre në Prishtinë dhe Prizren.