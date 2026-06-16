SHBA-ja pritet të bëjë ndryshim në numrin e ushtarëve të KFOR-it në Kosovë

Agim Sulaj
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), pritet të bëjnë ndryshime në kontributin e tyre në Misionin e NATO-s në Kosovë (KFOR), në kuadër të një procesi më të gjerë të rishikimit të pranisë ushtarake të Aleancës në vend, transmeton Anadolu.
Një zyrtar i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara (EUCOM) tha për Radion "Evropa e Lirë" se vendimi bazohet në rishikimin vjetor të bërë nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë (SHAPE), e cila rekomandoi përshtatjen e trupave në terren.
"Bazuar në rishikimin më të fundit vjetor të Komandës Supreme të Forcave Aleate në Evropë, NATO-ja do të optimizojë pozicionimin e Forcës së Kosovës (KFOR). Si rezultat, Komanda Evropiane e SHBA-së do të bëjë një përshtatje në faza dhe të bazuar në vlerësim të rrezikut, të kontributit amerikan në KFOR, në përputhje me këtë rishikim të udhëhequr nga SHAPE", tha zyrtari i EUCOM-it.
Ai shtoi se SHBA-ja vazhdon ta konsiderojë misionin një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, pa dhënë detaje për natyrën apo përmasën e ndryshimeve të mundshme.
SHBA-ja në Kosovë ka aktualisht rreth 590 ushtarë të dislokuar në kuadër të KFOR-it, një numër ndjeshëm më i ulët krahasuar me mbi 5.000 trupat e vendosura në vitin 1999, kur misioni u krijua pas përfundimit të luftës. Por, SHBA-ja ka edhe kampin "Bondsteel" pranë qytetit të Ferizajt, që konsiderohet baza më e madhe ushtarake amerikane në Ballkan.
Aktualisht, KFOR-i përbëhet nga mbi 4.600 trupa nga 31 vende të ndryshme.
Javën e kaluar, NATO-ja njoftoi se do ta zvogëlojë gradualisht praninë e saj në Kosovë gjatë vitit të ardhshëm, për shkak të, siç tha, përmirësimit të situatës së sigurisë.
KFOR-i mbetet reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës si reagues i parë dhe misionit të BE-së për sundimin e ligjit, EULEX, si reagues i dytë.