Vesna Besic
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Qeveria e Serbisë ka zgjatur ndalimin e eksportit të naftës dhe derivateve të naftës deri më 2 korrik, njoftoi qeveria serbe, raporton Anadolu.
Në një seancë të jashtëzakonshme sot, qeveria serbe miratoi një vendim të ndryshuar për ndalimin e përkohshëm të eksportit të naftës dhe produkteve të naftës, i cili zgjat ndalimin e përkohshëm të eksportit të naftës dhe produkteve të naftës deri më 2 korrik 2026.
"Ky vendim u mor duke marrë parasysh se zhvillimet globale vazhdojnë të ndikojnë ndjeshëm në furnizimin me naftë dhe produkte nafte, si dhe në furnizimin e reduktuar", thuhet në deklaratë.
Më 9 mars, qeveria serbe miratoi një vendim për të ndaluar eksportin e naftës dhe të gjitha produkteve të naftës për shtytjen e motorëve, i cili ishte i vlefshëm deri më 19 mars, pas të cilit u zgjat për të mbrojtur tregun vendas nga mungesat dhe rritjet e çmimeve, për shkak të ndërprerjeve globale në tregun botëror.