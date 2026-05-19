Serbia kundër formimit të Xhandarmërisë së Kosovës

Vesna Besic
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Drejtori i të ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë serbe, Petar Petkoviq, tha se KFOR-i është e vetmja forcë e armatosur ligjore dhe legjitime në Kosovë dhe se Prishtina nuk ka të drejtë të formojë "struktura të reja paraushtarake ose policore", ndërsa institucionet e Kosovës kanë njoftuar krijimin e një xhandarmerie brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, raporton Anadolu.
Në një deklaratë, lidhur me njoftimet nga Prishtina se institucionet do të formojnë një xhandarmëri, Petkoviq theksoi se "premtimet zgjedhore dhe lëvizjet e dëshpëruara të Albin Kurtit, i cili shpall formimin e një xhandarmërie, u vendosën me qëllim fitimin e pikëve të lira politike, sepse fushata e tij padyshim nuk po shkon siç e kishte imagjinuar".
"KFOR-i është e vetmja forcë e armatosur ligjore dhe legjitime në Kosovë, përgjegjëse për kontrollin dhe patrullimin përgjatë vijës administrative dhe Kurti e di shumë mirë këtë dhe nuk mund ta ndryshojë realitetin me fotografi dhe premtime në fushatën zgjedhore", tha Petkoviq.
Ai theksoi se Neni 9 i Marrëveshjes së Brukselit thotë se përbërja e Policisë së Kosovës në veri do të pasqyrojë përbërjen etnike të popullsisë së atyre katër komunave, ndërsa Plani i Zbatimit thotë qartë se asnjë formacion i ri policor në veri nuk mund të formohet pa pëlqimin e Grupit Punues, i cili, përveç Prishtinës, përbëhet nga përfaqësues të Beogradit dhe Bashkimit Evropian (BE) dhe pa lejen e të cilëve një gjë e tillë nuk është e realizueshme.
"Pra, aktivitetet e fundit zgjedhore të Albin Kurtit nuk janë gjë tjetër veçse dyfish të zhveshura, siç do të thoshte populli ynë", shtoi Petkoviq.
Kujtojmë se sot ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, bëri të ditur se ka nënshkruar themelimin e grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë i cili do të funksionojë si Agjenci e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
"Xhandarmëria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë, me mision të qartë për të garantuar prezencë të fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufijve, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike", theksoi Sveçla.
Ai ka thënë se Xhandarmëria e Republikës së Kosovës do të forcojë ndjeshëm kapacitetin shtetëror për parandalim, menaxhim dhe neutralizim të kërcënimeve që cenojnë sigurinë e qytetarëve dhe integritetin territorial të vendit.