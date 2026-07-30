Serbia dhe Shqipëria planifikojnë hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc

Fatjon Cuka
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Raportohet se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve në disa media, lajmi është bërë i ditur nga ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq, i cili thuhet se ka konfirmuar se dakordësia është arritur gjatë takimit me homologun e tij të Shqipërisë, Ferit Hoxha.
Gjithashtu raportohet se Gjuriq ka deklarıuar se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
"Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të Jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc", citohet të jetë shprehur Gjuriq.