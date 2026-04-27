Rusia raporton 2 të vrarë ndërsa Ukraina 14 të plagosur

Elena Teslova
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Rusia tha sot se dy persona u vranë dhe të paktën gjashtë të tjerë u plagosën në sulmet ukrainase ndërsa Kievi raportoi 14 persona të plagosur në sulmet ruse, transmeton Anadolu.
Një punonjës i termocentralit bërthamor Zaporizhzhia (ZNPP) u vra në një sulm ukrainas me dron, tha shërbimi për media i objektit në një deklaratë. "Sot si rezultat i një sulmi nga një dron (UAV) i Forcave të Armatosura të Ukrainës në territorin e punishtes së transportit të Termocentralit Bërthamor Zaporizhzhia, një shofer u vra", tha kanali i termocentralit në Max.
ZNPP e përshkroi vdekjen si një humbje të pazëvendësueshme. Ata theksuan se familja e të ndjerit do të marrë të gjithë ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme.
"Punonjësit e industrisë bërthamore nuk duhet të bëhen shënjestra. Çdo sulm ndaj termocentralit bërthamor Zaporizhzhia është kërcënim jo vetëm për njerëzit, por për sigurinë në përgjithësi. Një goditje ndaj jetës dhe ndaj të ardhmes", thuhet në deklaratë.
Forcat e Armatosura të Ukrainës vazhdojnë të sulmojnë territorin e rajonit të Belgorodit, ku një person u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën gjatë 24 orëve të fundit, raportoi forca speciale e rajonit në kanalin e saj Telegram.
Guvernatori i rajonit Odesa në Ukrainë, Oleh Kiper tha se 14 persona u plagosën në sulmet ruse gjatë natës. Të dyja palët raportuan rrjedhje nafte nga anijet e dëmtuara në Detin e Zi.
Në qytetin rus të Tuapse, 4.165 metra kub tokë e kontaminuar me produkte nafte dhe një përzierje uji-karburanti janë mbledhur pas derdhjes së shkaktuar nga sulmi ukrainas me dron, raportoi selia operative në Kuban.
Pengesa kontrolluese janë instaluar përgjatë plazhit qendror për të parandaluar përhapjen e njollës së naftës në det. Në Ukrainë, një derdhje nafte u regjistrua pranë portit Chernomorsk.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj kishin marrë kontrollin e vendbanimeve të Taratutyne-s në rajonin Sumy dhe Ozerne në rajonin e Donetskut. Pretendimet nga të dyja palët nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.