"Raporti ndërkombëtar konfirmon shqetësimet për paraburgimin dhe kufizimet në Gjykatën Speciale"

Agim Sulaj
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Avokati i Popullit në Kosovë, Naim Qelaj ka deklaruar se raporti ndërkombëtar lidhur me funksionimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ka konfirmuar shqetësimet e ngritura më parë nga vet Institucioni i Avokatit të Popullit më herët, transmeton Anadolu.
Nëpërmjet një konference për media, Qelaj duke folur për raportin e “Bar Human Rights Committee of England & Wales” ka paraqitur shqetësime serioze me funksionimin e Dhomave të Specializuara e njohur edhe si Gjykata Speciale për krime lufte me seli në Hagë.
Ai ka theksuar se raporti i hartuar nga ekspertët britanikë për shkeljet e Gjykatës Speciale, do t’u dërgohet misioneve diplomatike derisa theksoi se për këtë çështje synon edhe një takim me ambasadat.
Ky raport, sipas Qelajt, evidenton shqetësime serioze lidhur me “kohëzgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale me ekipet e mbrojtjes”.
"Raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kohëzgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale me ekipet e mbrojtjes. Dhe për më tepër, raporti konstaton se lirimi në Holandë ku zhvillohet procedura penale nuk është i mundur. Duke krijuar një pengesë strukturore që rëndon pozitën e të akuzuarve", deklaroi Qelaj.
"Pra, edhe fakti që deri më sot ka pasur shumë pak lirime të parakohshme edhe pse kanë kaluar disa vite nga fillimi i procesit dhe nga momenti kur janë paraburgosur personat që janë atje, le të kuptosh që një pretendim i tillë jo vetëm që mund të ngrihet si shqetësim por edhe mund të evidentohet si fakt konkret", tha ai.
Avokati i Popullit konsideron se ky raport do t’i ndikojë Gjykatës Speciale në transparencë dhe llogaridhënie më të madhe.
Gjykata Speciale me seli në Hagë u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por, vepron me personel ndërkombëtar. Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-së, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000.