Rama: Ballkani Perëndimor nuk duhet të mbahet në dhomën e pritjes të BE-së

Shpetim Hiseni
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot në Tivat se Ballkani Perëndimor nuk duhet të mbahet në dhomën e pritjes të Bashkimit Evropian, duke theksuar nevojën për një dinamikë më të fortë politike në procesin e integrimeve evropiane, rapoton Anadolu.
Duke folur para mediave në kuadër të Samitit BE–Ballkani Perëndimor, Rama tha se beson se mesazhet e vendeve të rajonit më në fund janë dëgjuar dhe se duhet të vendoset një dinamikë e re në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
“Më në fund më kanë dëgjuar dhe mendoj se na duhet bashkim”, tha Rama.
Në fjalën e tij, ai bëri një krahasim me procesin e bashkimit të Gjermanisë, duke theksuar se atëherë nuk ekzistonte një kornizë e ndërlikuar negociuese si 35 kapitujt e sotëm në procesin e anëtarësimit të vendeve kandidate.
“Kur po bashkohej Gjermania nuk flitej për 35 kapituj. Ata e dinin çfarë duhet bërë”, tha Rama.
Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se procesi i integrimit evropian ende nuk ka përfunduar, por se ende ekziston hapësirë për përparim.
“Megjithatë, ende nuk ka përfunduar gjithçka, por nuk është as vonë”, tha ai.
Duke komentuar dokumentin gjermano-francez për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Rama tha se e sheh atë si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe lëvizje të mundshme në proces.
“E shohim këtë dokument gjermano-francez dhe mendoj se është një fillim i mirë për bisedime. Mendoj se Gjermania dhe Franca nuk duan të na mbajnë në dhomën e pritjes”, tha ai.
Ai shtoi se rajoni duhet të marrë më shumë hapësirë për integrim gradual në proceset evropiane, duke theksuar se përgjegjësia mbetet edhe te vendet kandidate.
“Mendoj se po marrim më shumë integrim. Mendoj se Bashkimit Evropian i duhet ai momenti i Helmut Kohlit. Natyrisht, edhe ne të përmbushim kushtet”, tha Rama.
Samiti në Tivat mblodhi së bashku udhëheqësit e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor, duke u përqendruar në diskutimet mbi zgjerimin, reformat dhe forcimin e perspektivës