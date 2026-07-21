Presidentja e Indisë, Murmu: Vizita hapë kapitull të ri në marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe Indisë

Dzihat Aliju
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Presidentja e Indisë, Droupadi Murmu deklaroi se vizita e saj zyrtare në Maqedoninë e Veriut do të hapë kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe dhe do të kontribuojë në avancimin e partneritetit mes dy vendeve, raporton Anadolu.
Në konferencën e përbashkët për media me presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, Murmu tha se gjatë takimeve u konfirmuan marrëdhëniet miqësore, vlerat e përbashkëta dhe respekti i ndërsjellë mes Maqedonisë së Veriut dhe Indisë.
"U dakorduam ta zgjerojmë tregtinë dypalëshe në dyfishin e vëllimit aktual. Diskutuam për bashkëpunim në sektorë kyç, përfshirë IT-në, bujqësinë, përpunimin e ushqimit, farmacinë, turizmin, hotelerinë dhe artet audiovizuale", tha ajo.
Murmu theksoi se do të intensifikohet edhe bashkëpunimi kulturor, si dhe partneriteti në kuadër të nismave ndërkombëtare, përfshirë Aleancën Ndërkombëtare Diellore.
Ajo njoftoi gjithashtu mundësi për trajnime në fushën e inteligjencës artificiale, ndërsa në kuadër të vizitës, së bashku me Siljanovska-Davkovën, do të zbulojë bustin e Mahatma Gandit në Muzeun e Qytetit të Shkupit.
Presidentja indiane po qëndron për vizitë zyrtare dyditore në vend, gjatë së cilës do të zhvillojë takime me krerët shtetërorë dhe do të marrë pjesë në forumin e biznesit Maqedoni e Veriut–Indi.
Ajo gjithashtu do të zhvillojë takim me kryetarin e Kuvendit, Afrim Gashi, dhe do t'u drejtohet deputetëve në Kuvend.
Në ditën e dytë të vizitës është paraparë edhe vizitë në Ohër.