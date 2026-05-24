Presidenti Vuçiq nis vizitën 5-ditore në Kinë

Amir Latif Arain
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka nisur vizitën e tij pesëditore në Kinë, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua, Vuçiq mbërriti në Pekin për vizitën shtetërore që do të zgjasë deri më 28 maj.
Kjo është vizita e parë shtetërore e presidentit Vuçiq në Kinë dhe ai pritet të zhvillojë bisedime me presidentin kinez Xi Jinping dhe kryeministrin Li Qiang për të shqyrtuar marrëdhëniet dypalëshe dhe për të diskutuar çështje ndërkombëtare.
Vëllimi tregtar mes Kinës dhe Serbisë ka arritur rreth 9.37 miliardë dollarë, duke e bërë Pekinin partnerin e dytë më të madh tregtar të Beogradit.