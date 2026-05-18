Presidenti kroat refuzon të miratojë ambasadorin e ri të Izraelit për shkak të “politikës së qeverisë izraelite"

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Presidenti kroat, Zoran Milanoviq ka refuzuar për shtatë muaj të miratojë emërimin e ambasadorit të ardhshëm të Izraelit në Kroaci për shkak të “politikave të qeverisë izraelite dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu", sipas të përditshmes izraelite "Yedioth Ahronoth", transmeton Anadolu.
Gazeta tha se Izraeli miratoi emërimin e Nissan Amdur si ambasador në Kroaci në nëntor 2025 dhe kërkoi zyrtarisht miratim diplomatik nga presidenca kroate, “në përputhje me procedurat standarde diplomatike”.
Megjithatë, Milanoviq ka refuzuar të miratojë emërimin, duke e lënë procesin të bllokuar për shtatë muaj.
Sipas raportit, është hera e parë në historinë e Kroacisë që një president ka refuzuar miratimin për emërimin e një ambasadori.
Ambasadori aktual i Izraelit në Kroaci, Gary Koren, pritet të përfundojë mandatin e tij më vonë këtë muaj dhe të kthehet në Izrael.
Për shkak se emërimi i Amdurit mbetet i bllokuar, gazeta tha se ai do të udhëtojë në Zagreb si i ngarkuar me punë, një pozicion që nuk kërkon miratim presidencial, në pritje të një rezolute.
Presidenti kroat tha të hënën se urdhëroi pezullimin e të gjithë bashkëpunimit midis Forcave të Armatosura Kroate (OSRH) dhe ushtrisë izraelite për shkak të asaj që ai e përshkroi si shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar nga Izraeli.
Në një deklaratë në mediat sociale, Milanoviq tha se "për shkak të sjelljes së papranueshme të ushtrisë izraelite dhe shkeljes së paprecedentë të të gjitha normave të ligjit ndërkombëtar humanitar", ai tashmë në maj të vitit të kaluar "kishte urdhëruar ndërprerjen e të gjithë bashkëpunimit midis OSRH dhe ushtrisë izraelite", duke përfshirë të gjithë anëtarët e ushtrisë kroate.
Ai shtoi se në të njëjtën kohë, i kishte bërë thirrje qeverisë kroate "të ndalojë çdo formë të tregtisë së armëve dhe pajisjeve ushtarake me Izraelin".
Milanoviq tha se në një telefonatë të kohëve të fundit, ai e paralajmëroi drejtpërdrejt kryeministrin Andrej Plenkoviq se "çdo formë e bashkëpunimit ushtarak me Izraelin do të ishte e papranueshme".