Policia e Kosovës gjen armë dhe municion në një shtëpi të pabanuar në veri

Agim Sulaj
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Zyrtarë të Policisë së Kosovës, gjatë kryerjes së detyrave të rregullta policore në rajonin e veriut, kanë gjetur dhe sekuestruar armë dhe municion në një shtëpi të pabanuar në komunën e Zubin Potokut, transmeton Anadolu.
Policia ka bërë të ditur se rasti ka ndodhur në fshatin Mala Jabuka të Zubin Potokut.
Në këtë aksion policia ka sekuestruar një armë AK-47, dy karikatorë të zbrazët të armës AK-47, 422 fishekë të kalibrit 7.62 mm, 13 fishekë të kalibrit të panjohur, një fishekë të kalibrit 9X19 mm, dy granata-hedhës (tromblon) dhe një uniformë ushtrake me emblemë Serbe.
Në lidhje me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili ka udhëzuar inicimin e rastit “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Lidhur me këtë rast, nuk ka persona të arrestuar, ndërsa rasti mbetet nën hetime.