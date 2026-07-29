PD dërgon në Gjykatën Kushtetuese ratifikimin e marrëveshjes Shqipëri-SHBA mbi financimin e jashtëm ushtarak

Fatjon Cuka
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Partia më e madhe e opozitës në Shqipëri, Partia Demokratike (PD), ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese procedurën për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe SHBA-së të huas direkte në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, raporton Anadolu.
Në një deklaratë për mediat, kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, konfirmoi se opozita i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për të kundërshtuar procedurën e ndjekur nga shumica parlamentare për miratimin e marrëveshjes në fjalë.
Sipas tij, opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo u miratua.
"Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar Forcat e Armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga anëtarësimi i Shqipërisë në NATO. Ajo duhej të ishte një model i respektimit të Kushtetutës, i transparencës dhe i debatit parlamentar, jo një tjetër shembull i përdorimit të shumicës parlamentare për ta shkelur Kushtetutën", është shprehur Bardhi.
Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi më 27 korrik me procedurë të përshpejtuar marrëveshjen mes Shqipërisë dhe SHBA-së të huas direkte në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, ku bëhet e ditur se ka për qëllim blerjen e pajisjeve ushtarake.
Deputetët e Partisë Demokratike, nuk morën pjesë në seancë, pasi sipas tyre seanca për marrëveshjen me SHBA-në "është thirrur në kundërshtim me Kushtetutën".
Teksti i marrëveshjes nuk është bërë publik pasi sipas autoriteteve përbën sekret shtetëror, ndërkohë është raportuar se parashikon një hua prej 302 milionë dollarësh për financimin e modernizimit të Forcave të Armatosura të Shqipërisë.