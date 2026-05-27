Abdulbesar Ademi
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Partitë politike shqiptare në Mal të Zi po përgatiten për një bashkim formal në një subjekt të vetëm politik, Forumin Shqiptar, duke synuar krijimin për herë të parë të një organizate të unifikuar politike të shqiptarëve në nivel shtetëror, transmeton Anadolu.
Duke iu referuar burimeve jozyrtare, Radio Televizioni i Malit të Zi (RTCG) raportoi se marrëveshja parasheh bashkimin e Alternativës Shqiptare, Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve dhe Unionit Nacional Shqiptar.
Sipas raportit, vendimi për bashkim vjen pas suksesit politik të arritur përmes veprimit të përbashkët, duke përfshirë pushtetin absolut në komunën e Tuzit, rezultatin rekord në nivel shtetëror me dy mandate deputetësh dhe dy poste në Qeverinë e Malit të Zi, si dhe rezultatet e vlerësuara të ministrave dhe përfaqësuesve të Forumit në pushtetin ekzekutiv.
Burime pranë negociatave thanë se një shtysë shtesë për bashkimin e plotë erdhi pas sondazheve të fundit të opinionit publik, të cilat treguan rritje të ndjeshme të mbështetjes për Forumin edhe në Ulqin, ku ai është shndërruar në një nga opsionet më të fuqishme politike shqiptare.
Sipas të njëjtave burime, një nga objektivat kryesore politike të Forumit është marrja e drejtimit të komunës së Ulqinit pas zgjedhjeve të ardhshme.
RTCG gjithashtu raportoi se është “pothuajse e sigurt” që lider i organizatës së bashkuar do të jetë Nik Gjeloshaj, ndërsa kontribut të rëndësishëm në procesin e bashkimit kanë dhënë edhe Ivan Ivanaj dhe Ferhat Dinosha.
Bashkëbisedues të përfshirë në proces e vlerësuan këtë zhvillim si konsolidimin më të madh politik të faktorit shqiptar në Mal të Zi që nga rikthimi i pavarësisë së vendit.