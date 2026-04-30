Partitë politike preferojnë 7 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Kosovë

Agim Sulaj
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Shumica e partive politike parlamentare në Kosovë, gjatë takimit me Ushtruesen e detyrës së Presidentes Albulena Haxhiu, kanë deklaruar se preferojnë 7 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë, raporton Anadolu.
Pas një takimi të përfaqësuesve politikë me Haxhiun në Zyrën e Presidentes të enjten, ata deklaruan se duhet t’i japin kohë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), për organizimin sa më të mirë të procesit zgjedhor, rrjedhimisht dita e fundit e mundshme është ajo kur do të duhej të mbaheshin zgjedhjet e reja.
Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza tha se preferojnë 7 qershorin, por janë fleksibil dhe nuk do të përbënte problem as 31 maji si opsion.
“Partia Demokratike e Kosovës do të shkojë në zgjedhje si Lista e PDK-së dhe brenda kësaj liste sigurisht do të ketë edhe risi, emra dhe figura të tjera”, tha Hamza.
Shefja e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku tha se 7 qershori është datë më e arsyeshme për zgjedhje te reja për shkak të kohës më të madhe që i duhet KQZ-së për përgatitje.
Ajo paralajmëroi “bashkimin e së djathtës” në Kosovë dhe një program politik që forcon aleancat ndërkombëtare.
“Ne jemi duke synuar që t’i japim Kosovës një vizion tjetër, një Bashkim të së djathtës e cila do t’i jep vizion dhe program zhvillimor vendit. Për një Kosovë që forcon aleancat ndërkombëtare, që prezanton projekte zhvillimore, hapë vende të punës dhe jo që e lë vendin në sanksione dhe skema sociale”, tha Lushaku.
Edhe përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini tha se pajtohen që data e re e zgjedhjeve të jetë 7 qershori.
Ai tha se zgjedhjet janë shans dhe populli i Kosovës duhet ta shfrytëzojë këtë shans. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan që ta zgjedhin presidentin e ri dhe rrjedhimisht bënë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare.
KQZ-ja ka kërkuar 7 qershorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, ndërsa opsion është edhe 31 maji.