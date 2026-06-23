Organizata e veteranëve të UÇK-së me thirrje që të mos përdoret flamuri i UÇK-së në protestën e Tiranës

Agim Sulaj
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka bërë thirrje që në protestat në Tiranë të mos përdoren simbolet e UÇK-së, transmeton Anadolu.
Në një reagim të publikuar nga kryetari i OVL-së së UÇK-së, Hysni Gucati, është thënë se po bëhet përpjekje e vazhdueshme për manipulim politik e instrumentalizim të simboleve të UÇK-së në protestat në Tiranë.
“Është e papranueshme dhe fyese për dinjitetin e luftës sonë që në emër të UÇK-së, të flasin dhe të paraqiten individë apo grupe që për vite me radhë kanë tentuar ta zbehin, ta devijojnë dhe t’ia ulin vlerën luftës sonë çlirimtare. OVL e UÇK-së rithekson me përgjegjësi të plotë se kauza e UÇK-së nuk është dhe nuk mund të jetë instrument i asnjë agjende politike të ditës apo i interesave të ngushta personale e partiake”, thuhet në reagim.
Tutje, kreu i kësaj organizate ka thënë se UÇK-ja është pjesë e historisë së lirisë dhe sakrificës së popullit dhe duhet trajtuar me respekt dhe jo për përfitime politike.
“OVL e UÇK-së u bën thirrje organizatorëve të protestës në Tiranë që ta garantojnë integritetin e protestës dhe të mos lejojnë asnjë përpjekje për manipulim, keqpërdorim apo vetëdeklarim të rremë në emër të ish-ushtarëve apo veteranëve të UÇK-së”, ka shkruar Gucati në rrjetet sociale.
Protestat në Tiranë nisën pas kundërshtimeve ndaj projekteve të zhvillimit turistik në zonat e mbrojtura të Sazanit dhe Zvërnecit, por me kalimin e ditëve ato janë zgjeruar në kërkesa më të gjera për transparencë, llogaridhënie institucionale dhe kundërshtim të politikave të qeverisë së kryeministrit Edi Rama.