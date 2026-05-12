Nufi takon shefin e Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut: Si aleatë në NATO rikonfirmuam marrëdhëniet e mira fqinjësore

Fatjon Cuka
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi ka pritur në një takim delegacionin nga Ushtria e Maqedonisë së Veriut, i kryesuar nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë, Gjeneralmajor Sashko Llafçiski, ndërsa në fokus ishin çështjet mbi Korridorin 8 dhe marrëdhëniet mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Pjesë e takimit ishin edhe shefi i shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Arben Kingji dhe zyrtarë të tjerë.
Në një reagim në rrjetet sociale në lidhje me takimin, Nufi ka theksuar se sot në Tiranë me Shefin e Shtabit të Forcave të Armatosura të Maqedonisë së Veriut, Gjeneralmajor Lafchiski, nënvizuan rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë për Korridorin 8, "si një hap kritik për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor".
"Si aleatë në NATO, rikonfirmuam marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe përkushtimin për të forcuar më shumë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në funksion të ruajtjes së paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon e më gjerë", ka theksuar Nufi.
Delegacioni nga Ushtria e Maqedonisë së Veriut po zhvillon një vizitë zyrtare treditore në Shqipëri, ndërkohë do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë të vendit.