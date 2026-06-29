Agim Sulaj
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Themeluesja e Fondit për të Drejtën Humanitare, Natasha Kandiq ka përmendur mundësinë e ekzistimit të një varri masiv ku mund të ketë trupa të viktimave të luftës nga Kosova, në bazën ushtarake "Pasuljanske Livade" në Serbi, transmeton Anadolu.
Përmes një postimi në rrjetin social amerikan “X”, Kandiq ka thënë se kjo çështje ka qenë temë e takimit që ajo pati zhvilluar në vitin 2008 me ministrin e atëhershëm të Mbrojtjes së Serbisë, Dragan Shutanovaq.
"Varri masiv i mundshëm në 'Pasuljanske Livade' ishte temë e takimit tim me ministrin e Mbrojtjes të Serbisë, Dragan Shutanovac, në vitin 2008. E njoftova se kisha biseduar me një person që pretendonte se kishte qenë shoferi i kamionit frigoriferik me të cilin trupat ishin transportuar nga Kosova në bazën ushtarake 'Pasuljanske Livade'", ka shkruar Kandiq.
Sipas Kandiqit, ky person ka kërkuar para në këmbim të informacioneve shtesë, por nuk ishte lajmëruar asnjëherë më. Kandiqi thotë se menjëherë pas kësaj kishte njoftuar ministrin Shutanovaq për informacionin që kishte marrë, por as ai nuk i ishte lajmëruar kurrë më.
"Pasuljanske Livade" është konsideruar të ketë qenë po ashtu vendi ku janë trajnuar pjesëmarrësit e sulmit që ndodhi në Banjskë më 24 shtator 2023.
"Pasuljanske Livade" është një nga bazat kryesore të ushtrisë serbe.
Në Kosovë ende vazhdon të jetë mister fati i mbi 1.500 personave të zhdukur që nga lufta e fundit 1998-1999.