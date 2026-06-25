NATO do të njoftojë kontrata të reja të mbrojtjes me vlerë dhjetëra miliarda dollarë në samitin e Ankarasë

Diyar Güldoğan
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se aleanca do të prezantojë kontrata të reja të mbrojtjes me vlerë dhjetëra miliarda dollarë në samitin e muajit të ardhshëm në kryeqytetin turk Ankara, ndërsa shtetet anëtare kërkojnë të zgjerojnë prodhimin ushtarak dhe të forcojnë kapacitetet e sigurisë kolektive, transmeton Anadolu.
Duke folur në aktivitetin Front Page të Këshillit Atlantik në Washington, Rutte tha se aleatët e NATO-s duhet të bëjnë më shumë për ta shndërruar fuqinë e tyre ekonomike në kapacitete ushtarake, në kushtet e sfidave gjithnjë në rritje të sigurisë globale.
“Duhet të sigurohemi që po e shndërrojmë fuqinë tonë ekonomike në kapacitete ushtarake”, tha Rutte.
“Kjo nënkupton tejkalimin e fragmentimit të industrive kombëtare të mbrojtjes në të dy anët e Atlantikut, reduktimin e burokracisë këtu në Washington dhe vendosjen e inovacionit në qendër të vëmendjes në të gjithë aleancën”, shtoi ai.
Rutte tha se samiti i NATO-s, i planifikuar për më 7 dhe 8 korrik në Ankara, do të ofrojë një mundësi për të treguar progresin në zgjerimin e bashkëpunimit industrial në fushën e mbrojtjes dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese.
“Ne do të njoftojmë kontrata të reja me vlerë dhjetëra miliarda dollarë”, tha ai, duke shtuar se kompanitë e mbrojtjes në të gjithë aleancën po rrisin prodhimin për të përmbushur kërkesën në rritje.
Rutte riafirmoi gjithashtu mbështetjen e NATO-s për Ukrainën, duke theksuar se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, do të marrë pjesë në samit.
“Presidenti Zelenskyy do të bashkohet me ne në Ankara. Ne presim t’i tregojmë atij dhe të gjithë ukrainasve se mbështetja jonë vazhdon dhe t’i kujtojmë presidentit Putin se ne nuk do të largohemi askund”, tha ai.