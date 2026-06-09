Nënkryetari i AK Partisë, Zorlu: Turqia është bërë një vend i kërkuar dhe i besuar

Nënkryetari i Partisë për Zhvillim dhe Drejtësi (AK Parti) dhe kryetari për Marrëdhënie me Shtetet Turkike, Kursad Zorlu, duke theksuar se Turqia mund të shikojë drejt së ardhmes me siguri falë shtetit të fortë dhe mekanizmit të fuqishëm të udhëheqjes, tha: "Turqia tashmë është bërë një vend i kërkuar, i pritur dhe i besuar. Prandaj, kjo periudhë ngritjeje jo vetëm në gjeografinë tonë të afërt, por edhe në gjeografi të ndryshme ku Turqia ka marrë përgjegjësi në kuptimin historik, na hap fusha të reja dhe na ofron mundësi të reja bashkëpunimi", raporton Anadolu.
Zorlu në ditën e dytë dhe të fundit të kontakteve të tij në Maqedoninë e Veriut u takua në Shkup me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi.
Zorlu, së bashku me Kryetarin e Grupit të Miqësisë Parlamentare Maqedoni e Veriut-Turqi, Beycan Ilyas,dhe deputetë turq, zhvilloi gjithashtu një takim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Më pas ai mori pjesë në një tryezë të rrumbullakët me Kryetarin e Lidhjen e Shoqatave Joqeveritare Turke në Maqedoni (MATUSITEB), Tahsin Ibrahim dhe përfaqësues të shoqatave.
- "Dëshirojmë që paqja, qetësia dhe mirëqenia të mbizotërojnë në rajonin tonë"
Në deklaratën e tij për gazetarët, Zorlu tha se, me zhvillimet e fundit në botë, Turqia vazhdon të marrë një përgjegjësi shumë të rëndësishme historike në një gjeografi të gjerë që shtrihet nga Altajet deri në Mesdhe dhe nga Adriatiku deri te Muri Kinez.
Duke theksuar se Turqia e përmbush këtë përgjegjësi me një qasje të përqendruar në paqe, qetësi dhe mirëqenie, Zorlu tha se ajo po zhvillon aleancat e saj përmes bashkëpunimeve dypalëshe dhe shumëpalëshe.
Zorlu theksoi se një nga elementet e rëndësishme të kësaj përgjegjësie historike është qasja e "gjeografisë së zemrës", duke theksuar se në përputhje me vizionin e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, kapaciteti i ndikimit të Turqisë dhe përfitimet e ndërsjella në këtë gjeografi tregojnë për një periudhë të re.
Ai tha se gjatë dy ditëve të fundit në Maqedoninë e Veriut kanë zhvilluar kontakte me kryetarin e Kuvendit, organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të botës së biznesit dhe qarqe të ndryshme, duke shtuar se komuniteti turk dhe bashkëkombësit e tyre në Maqedoninë e Veriut përbëjnë një pikë të rëndësishme takimi mes dy vendeve.
Zorlu bëri të ditur se organizatat e shoqërisë civile nga Maqedonia e Veriut janë ftuar në Takimin e Shoqërisë Civile të Botës Turkike që do të mbahet më 23 qershor në Stamboll dhe se pritet pjesëmarrja e përfaqësuesve të tyre në këtë aktivitet.
Duke theksuar se dëshirojnë që fusha e bashkëpunimit ekonomik dhe logjistik që shtrihet nga Deti Kaspik përmes Kaukazit deri në Turqisë të zgjerohet përmes Anadollit drejt Ballkanit dhe më tej drejt gjeografive perëndimore, Zorlu tha: "Duke ndërtuar një urë drejt Ballkanit, veçanërisht përmes Maqedonisë së Veriut, dëshirojmë të arrijmë në gjeografi më të largëta dhe kështu të sigurojmë që paqja, qetësia dhe mirëqenia të mbizotërojnë në të gjithë rajonin tonë".
- "Turqia tashmë është bërë një vend i kërkuar, i pritur dhe i besuar"
Në kuadër të kontakteve të tij në Maqedoninë e Veriut, Zorlu mori pjesë edhe në takimin me temë "Vendi i Ballkanit në Botën Turkike", të organizuar nga Këshilli i Intelektualëve Turkë, ku mbajti një fjalim.
Zorlu e nisi fjalimin duke përcjellë përshëndetjet e presidentit Erdogan.
Duke theksuar se kohët e fundit në gjeografi të ndryshme aleancat ekzistuese janë lëkundur, janë shfaqur fusha të reja bashkëpunimi dhe njerëzimi po përballet me sprova të reja, Zorlu tha se është krijuar një klimë ndërkombëtare ku rregullat dhe vlerat formësohen sipas ndërhyrjeve të aktorëve të fuqishëm.
"Shprehja 'bota është më e madhe se pesë', të cilën Presidenti ynë e ka theksuar prej kohësh para botës, është përmbledhja më e qartë e mënyrës se si po formësohet një rend i tillë dhe çfarë kuptimi ka ai për ne", tha ai.
Ai shtoi se Turqia, përmes diplomacisë së saj, po u kundërvihet këtyre kushteve, imponimeve dhe përpjekjeve orientuese mbi bazën e një sistemi parimor vlerash.
Duke theksuar se Turqia mund të shikojë me siguri drejt së ardhmes falë shtetit të fortë dhe mekanizmit të fuqishëm të udhëheqjes, Zorlu tha: "Turqia tashmë është bërë një vend i kërkuar, i pritur dhe i besuar. Prandaj, kjo periudhë ngritjeje jo vetëm në gjeografinë tonë të afërt, por edhe në gjeografi të ndryshme ku Turqia ka marrë përgjegjësi në kuptimin historik, na hap fusha të reja dhe na ofron mundësi të reja bashkëpunimi".
Zorlu theksoi se pesë deputetët turq në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut janë mbledhur për herë të parë së bashku dhe se kjo përbën një fillim të rëndësishëm për unitetin dhe solidaritetin e komunitetit turk.
Ai tha se përfaqësimi politik i turqve në Maqedoninë e Veriut duhet të forcohet më tej në raport me popullsinë dhe se Turqia do të vazhdojë të japë mbështetje në këtë drejtim.
Zorlu vuri në dukje rëndësinë e përdorimit të gjuhës turke si gjuhë e përbashkët komunikimi ndërmjet komuniteteve të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se ruajtja e gjuhës dhe kulturës turke është një nga ndjeshmëritë më të mëdha të Turqisë.
Zorlun gjatë takimeve e shoqëruan ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, kryetari i Grupit të Miqësisë Parlamentare Turqi-Maqedoni e Veriut dhe deputeti i AK Partisë nga Bursa, Ahmet Kiliç, anëtarët e Këshillit Qendror të Vendimmarrjes dhe Menaxhimit (MKYK) të AK Partisë, Ahmet Bilal Kiymaz dhe Mehmet Ali Kurt, si dhe zëvendëskryetari për Marrëdhënie me Shtetet Turkike i AK Partisë, Temel Akyurek.