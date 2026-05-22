Ergys Kavaja
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Në qytetin e Shkodrës ka filluar Shkolla Rinore Ballkanike 2026, që organizohet nga Shoqata "Istanbul", në bashkëpunim me Kryesinë e Turqve Jashtë Vendit dhe Komuniteteve Mike (YTB), raporton Anadolu.
Në aktivitetin e hapjes në ambientet e Shoqatës "Istanbul", ishte i pranishëm edhe Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Baris Ceyhun Erciyes, i cili në fjalën e tij u shpreh se është një kënaqësi e madhe që të jenë së bashku për ceremoninë e hapjes së Shkollës Rinore Ballkanike.
“Natyrshëm që e ardhmja e një shoqërie përcaktohet dhe bëhet e sigurt vetëm nëpërmjet arsimimit të saj. Sa më shumë që të investohet për arsimimin dhe zhvillimin arsimor të një shoqërie dhe të të rinjve, po aq e zhvilluar është shoqëria. Natyrshëm që të ardhmen do t’ua lëmë amanet pikërisht juve si të rinj dhe natyrshëm iu takon një punë dhe përgjegjësi shumë e madhe profesorëve tuaj të nderuar që të sigurojnë këtë të ardhme nëpërmjet jush", tha Erciyes.
Ambasadori Erciyes u shpreh se në saje të angazhimit, zhvillimit kulturor dhe social të të rinjve, marrëdhëniet Turqi-Shqipëri do të jenë akoma edhe më të forta, më të fuqishme dhe do të forcohen gjithnjë e më tepër.
Kryetari i Shoqatës "Istanbul", Ridvan Seferaj, falënderoi ambasadorin Erciyes për pjesëmarrjen dhe theksoi rëndësinë e mbështetjes së institucioneve turke.
Pjesë e Shkollës Rinore Ballkanike në Shkodër do të jenë rreth 40 të rinj që studiojnë apo kanë studiuar në degë të ndryshme dhe do të zgjasë për një periudhë prej tetë javësh.