Në Maqedoninë e Veriut organizohet ceremoni përkujtimore me rastin e 15 Korrikut

Dzihat Aliju
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Në Shkup është organizuar një ceremoni përkujtimore me temën "Emri i fitores është Turqi" me rastin e 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e organizuar në rezidencën e Ambasadës së Turqisë, nën mikpritjen e ambasadorit turk në Shkup, Fatih Ulusoy, morën pjesë kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetahu, ministra, kryetarë komunash, deputetë të Maqedonisë së Veriut, përfaqësues të partive politike të grupeve të ndryshme etnike në vend, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke dhe vendore në vend, si dhe shumë të ftuar.
Programi filloi me një minutë heshtje dhe interpretimin e himnit kombëtar të Turqisë. Më pas u shfaq një video mbi ngjarjet e natës së 15 korrikut.
Ambasadori Ulusoy, në fjalën e tij, tha se "ngjarjet e natës së 15 korrikut nuk ishin vetëm një tentativë për grusht shteti, por një akt i përgjakshëm terrorist që synonte rrëzimin e rendit kushtetues, presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe qeverisë legjitime".
Duke theksuar se tentativa për grusht shteti e Organizatës Terroriste FETO më 15 korrik u pengua falë udhëheqjes së presidentit Erdogan dhe qëndrimit të vendosur të popullit turk, Ulusoy tha: "Si rezultat i luftës gjithëpërfshirëse të zhvilluar nga institucionet tona demokratike dhe forcat e rendit që nga viti 2016, hapësira e veprimit të FETO-s brenda vendit është eliminuar".
Ulusoy tërhoqi vëmendjen se FETO përpiqet të gjejë hapësirë veprimi në rajone të ndryshme duke u fshehur pas aktiviteteve si arsimi, tregtia, ndihma humanitare dhe media, duke keqpërdorur ndjenjat fetare e humanitare dhe vlerat universale.
Duke bërë të ditur se një pjesë e rëndësishme e strukturave të FETO-s në vendet mike dhe aleate është neutralizuar falë bashkëpunimit ndërkombëtar të shtetit turk, Ulusoy theksoi se Turqia do ta vazhdojë me vendosmëri luftën kundër të gjitha organizatave terroriste, përfshirë FETO-n, si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, në kuadër të së drejtës ndërkombëtare.
Ulusoy u shpreh se me keqardhje shohin se FETO vazhdon ende praninë e saj në Maqedoninë e Veriut dhe, nën petkun e një institucioni arsimor, keqpërdor edhe emrin e njërit prej poetëve më të rëndësishëm të letërsisë turke, Yahya Kemal. "Ne u ofrojmë homologëve tanë në Maqedoninë e Veriut të gjitha informacionet e nevojshme për këto çështje dhe shpresojmë që bashkëpunimi ynë të japë rezultate konkrete. Ne ishim dëshmitarë se natën e 15 korrikut, vëllezërit tanë në këtë vend mik dhe vëlla qëndruan pranë popullit turk dhe ishin të gatshëm të ofronin çdo mbështetje të nevojshme", tha ai.
Ulusoy theksoi se qytetarët turq jashtë vendit kanë një rol të madh në rritjen e ndërgjegjësimit për fytyrën e vërtetë të FETO-s, duke thënë: "Tregojani çdo shtrese të shoqërisë në Maqedoninë e Veriut fytyrën e vërtetë të kësaj organizate terroriste. Informojini të gjithë miqtë tanë për synimet e saj tradhtare".
Në kuadër të ceremonisë përkujtimore u ekspozuan fotografi të AA-së që pasqyrojnë ngjarjet e 15 korrikut.
Ndërkaq, pas namazit të akshamit, në Xhaminë Murat Pasha në Çarshinë e Vjetër të Shkupit u këndua Mevlud për shpirtin e dëshmorëve të 15 korrikut.